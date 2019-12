Verona, Juric punta su Di Carmine: “Lui segna”

Ivan Juric sfida la Roma con due certezze su cui fare conto: Miguel Veloso ha recuperato, e quindi è pronto a riprendere posto dall’inizio, Samuel Di Carmine comanderà l’attacco dell’Hellas.

ùL’uomo di Spalato, come riporta La Gazzetta dello Sport, si riserva di prendere una decisione definitiva sull’impiego dal via del centrocampista portoghese (“Valuto per una questione di prudenza“), out dalla partita con il Brescia, assente con l’Inter e con la Fiorentina, ma l’intenzione è quella di schierarlo da titolare. Quanto a Di Carmine, la risposta non lascia spazio a interrogativi: “Chi segna, gioca“. E, visto che è stato proprio Di Carmine a risolvere il duello con i viola, ci sarà ancora lui a fare da perno avanzato.

Fa esercizio di equilibrio, Juric, in vista dell’incrocio con la Roma. “Dopo la partita con la Fiorentina ho detto che avevo visto nella squadra una consapevolezza che non avevo riscontrato in altre vittorie. Attenti, però, perché il fatto che ci sia stata domenica non significa che sia scontato. Ogni volta va dimostrata. La Roma gioca un bel calcio, ci aspetta una gara durissima“.