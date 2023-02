Verona, garanzia Montipò: per la salvezza nel 2023 la svolta è arrivata in difesa

Nell’Hellas che spinge nella rincorsa alla salvezza (12 punti in sette partite, lo Spezia, quartultimo, ora è -2) uno dei grandi protagonisti è lui, scrive Matteo Fontana su La Gazzetta dello Sport. Lorenzo Montipò è stato decisivo con una parata formidabile nel finale della partita vinta dal Verona con la Salernitana: la sua deviazione ha tolto a Piatek un gol che sembrava ormai certo, quello che avrebbe dato il pareggio ai granata, allontanando i gialloblu dalla risalita. Così l’Hellas ha chiuso la terza gara della stagione senza prendere reti. Per Montipò, dunque, un nuovo clean sheet, a replicare quanto avvenuto con la Cremonese e il Lecce. In tutti questi casi, il Verona ha vinto. Un muro solido per l’Hellas, che da quando il campionato è ripreso, terminata la lunga sosta per i Mondiali, ha subito appena 4 gol. L’apporto di Montipò è stato determinante, come nella trasferta della Dacia Arena con l’Udinese, in cui ha compiuto altri interventi fondamentali per garantire all’Hellas un preziosissimo 1-1. Domenica, una nuova grossa prova: la sfida con la Roma, all’Olimpico.