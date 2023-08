Verona, Baroni felice: “Questi risultati sono un regalo per i ragazzi”

"Noi siamo partiti pensando di cambiare sistema di gioco, ma questa squadra doveva essere smontata e rimontata. Per tante situazioni anche di mercato abbiamo lavorato per delle settimane, poi ho rimesso ogni giocatore al suo posto. Per me è importante l’atteggiamento, correre in avanti ed essere aggressivi. C’è tanto da migliorare, ma lo faremo e ora dobbiamo stare con i pedi per terra. Questi risultati sono un premio ai ragazzi, ma la strada è lunga". Così il tecnico del Verona, Marco Baroni, intervistato da Dazn dopoil successo sulla Roma, come ripora La Gazzetta dello Sport.