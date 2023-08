Verona, Baroni: “Dovremo lottare”. Sardar in panchina

Il tecnico ritrova Hien e Faraoni, out per squalifica sabato scorso

Arriva la Roma , l’ Hellas gioca la prima partita al Bentegodi del campionato dopo il debutto vincente di sabato con l’Empoli, come riporta La Gazzetta dello Sport . Dice Marco Baroni: "Ci aspetta una gara dura con un avversario che un grandissimo allenatore, che può puntare in alto. Dovremo lottare, avere totale determinazione".

Il Verona ritrova Hien e Faraoni, out per squalifica sabato scorso. Faraoni, inoltre, ha recuperato dai problemi fisici che l’hanno bloccato in queste settimane. Subito a disposizione l’ultimo arrivato in gialloblù, Serdar, centrocampista preso dall’Hertha Berlino: "È interessante – il commento di Baroni –, non ha ancora i 90’ ma può darci una mano".