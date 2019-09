Veretout sull’altalena. Ma la Roma cerca equilibrio

Prima gli applausi a scena aperta dopo la prestazione con il Bologna, poi le critiche per quel pallone perso che ha dato vita al gol dell’Atalanta. Come riporta Andrea Pugliese di La Gazzetta dello Sport, Jordan Veretout si trova a vivere su una pericolosa altalena e oggi per lui ci sarà un’altra opportunità con il Lecce, con la voglia di prendersi una rivincita e aiutare la Roma a tornare alla vittoria. A Via del Mare il francese dovrebbe partire titolare, ma la certezza ancora non c’è. L’ex Fiorentina andrebbe a formare quasi una coppia inedita con Diawara dopo i soli 18 minuti disputati insieme in Europa League. Per Veretout si tratta soltanto di tornare a lasciare il segno per allontanare le prime critiche dovute all’alatalena romana che non porta equilibrio a un giocatore che invece lo regala eccome, come Fonseca ben sà. Uno dei compiti principali per Jordan quest’oggi, sarà quello di dare più copertura possibile alla difesa, per limitare il talento del giovane Falco e l’esperienza di Mancosu, ed essere un box to box in fase di possesso come ai tempi dell’Aston Villa. Nella mancanaza di equilibrio nei giudizi, lui resta sempre l’equilibratore della Roma,