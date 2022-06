Veretout, poco feeling con Mourinho: il Marsiglia è interessato

Nel giro di una stagione, l’orizzonte di Jordan Veretout nella Roma è completamente mutato. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, nel 2021 aveva chiuso una annata da 11 gol, adesso invece l’ha terminata da vincente, ma da comprimario, nonostante abbia un contratto fino al 2024 e con un ingaggio di circa 3 milioni netti. La Roma sta cercando di cederlo senza fare una minusvalenza, tenendo conto che era stato acquistato dalla Fiorentina per circa 17,5 milioni. Adesso Veretout, che pur piace alla società viola, sembra avere mercato soprattutto in Francia. La Roma ha provato a inserirlo nella trattativa per Celik, ma ci sono manifestazioni di interesse da parte del Marsiglia. D’altronde il centrocampista proprio grazie alle prestazioni in giallorosso era tornato nel giro della nazionale francese, vincendo agli ordini di Deschamps anche la Nations League. L’eclisse però mostrata agli ordini di José Mourinho lo ha messo di nuovo ai margini dei blues.