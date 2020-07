Veretout, non solo gol e leadership: il pupillo di Fonseca corre 10,6 km a partita

Gattuso lo porterebbe al Napoli volentieri, Giuntoli lo aveva già cercato un anno e mezzo fa. A Milano Stefano Pioli tornerebbe a lavorarci anche subito, ma la Roma, almeno per il momento, fa quadrato intorno a Jordan Veretout, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport

Il francese è uno dei pupilli di Fonseca, titolare indiscusso e indiscutibile da inizio stagione e l’intenzione è quella di tenere quello che gioca più di tutti, corre 10,6 km a partita in media e che conosce quello che vuole Fonseca meglio di tutti.

Veretout sta benissimo sia fisicamente che mentalmente e doverlo sostituire contro il Siviglia (è squalificato) per il portoghese sarà un problema non da poco. Il 20 luglio del 2019 Jordan Veretout diventava un giocatore della Roma, un milione per il prestito e sedici per il riscatto obbligatorio, ufficializzato già nella semestrale invernale. Il feeling con Fonseca è diventato subito reale. Quarantadue le partite stagionali giocate: ne manca una per stabilire il record di gare disputate in un anno, 43, nel 2016/17 con il Saint Etienne.