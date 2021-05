Veretout, Lopez e Spinazzola: finale di stagione a rischio

Ora gli esami strumentali: il portiere ha poche possibilità di tornare. Gli altri due sperano non ci sia lesione

Gli esami strumentali li svolgeranno tra oggi e domani tutti e tre, probabilmente recandosi anche a Villa Stuart. Di certo c’è che, come riporta La Gazzetta dello Sport, all’orizzonte la stagione potrebbe essere finita per tutti e tre gli infortunati dell’Old Trafford: Jordan Veretout , Pau Lopez e Leonardo Spinazzola .

Meglio guarire, risolvere i propri problemi e dare l’appuntamento a tutti direttamente alla prossima stagione. Tranne per Spinazzola , che davanti a sé ha anche l’avventura dell’Europeo con la Nazionale e che ieri era affranto – probabilmente – anche per questo aspetto.

Spinazzola prima della gara dell’Old Trafford aveva giocato mezzora solo a Cagliari, con appena due allenamenti sulle gambe. La risonanza magnetica era però "pulita" e questo aveva fatto sperare un po’ tutti, oltre che dare delle certezze – in tal senso – allo staff medico giallorosso. Solo gli esami daranno l’esatta percezione di questo nuovo danno muscolare, che per l’esterno giallorosso è di fatto il terzo stop stagionale, dopo il problema al bicipite femorale del gennaio scorso e quello al flessore da cui aveva recuperato da poco. Ma di ricaduta si può parlare anche per Veretout (anche per lui problema al flessore della coscia, identico a quello vissuto a inizio marzo a Firenze) e per El Shaarawy, che dopo la convocazione di Cagliari si era fermato nel corso dell’allenamento di lunedì scorso, restando così a Roma, senza partecipare alla trasferta di Manchester.