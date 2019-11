Veretout, il maratoneta giallorosso

E’ costretto a giocare praticamente sempre Jordan Veretout, e nella rosa della Roma è in assoluto tra i calciatori che corrono di più, con 11,039 km a partita: è secondo in questa speciale classifica solo a Cristante, ora fermo per infortunio. A 26 anni è nella fase cruciale della sua carriera ed il sogno è la nazionale francese: per un posto deve competere con calciatori del calibro di Pogba, Kanté e Matuidi, per questo la sola tecnica non basta, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il lavoro aerobico supplementare ed i consigli di un nutrizionista stanno giocando un ruolo importante per il suo rendimento, dopo un’estate che lo ha visto fare i conti con un problema alla caviglia. Vicino a lui, nelle ultime partite, ha giocato Mancini, destinato però a tornare sulla linea difensiva quando Fonseca avrà recuperato pedine in mediana. Per l’ex Atalanta affaticamento muscolare che lo terrà lontano dalla nazionale. Lorenzo Pellegrini, poi, già da oggi potrebbe tornare in gruppo.