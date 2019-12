Veretout carica per l’Inter: “Stiamo bene, ce la giochiamo”

In campionato Jordan Veretout, da metà settembre, è sempre sceso in campo, mentre in coppa gli sono state concesse due panchine (iniziali) solo contro Basaksehir e Wolfsberg, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Per il resto, tra scelte di Fonseca e necessità (è rimasto per settimane l’unico reduce a centrocampo), Veretout è stato ed è tuttora il perno della Roma.

“Andremo a fare una grande partita, ci proveremo – il pensiero del francese ai microfoni di Sky -. Loro sono primi in classifica, noi quarti. Ma abbiamo vinto tre partite di fila e siamo pronti a giocarcela. Sappiamo di affrontare una grande squadra con tanta fisicità, hanno Lukaku e Lautaro che sono pericolosissimi, ma dobbiamo fare una grande prestazione. Dobbiamo continuare così, con questa aggressività per poter fare qualcosa di grande. E questa partita arriva in un buon momento“.