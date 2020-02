Val Pusteria in prima fila, idea Valles per il ritiro

Con un passaggio di proprietà in corso, è logico pensare che tante strategie debbano ancora essere definite, ma a Trigoria, ovviamente, c’è già chi pensa alla prossima stagione e per farlo si deve cominciare dal ritiro, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Al Club è arrivata una proposta dalla Val Pusteria, località Valles. La struttura sportiva sottoposta all’attenzione della Roma ha due campi (uno regolamentare, l’altro appena più piccolo) adiacenti all’hotel, che potrebbero fare al caso della squadra. La risposta a Valles, però, arriverà solo tra qualche settimana.