Vai Roma, vento d’Europa. Missione compiuta per i giallorossi

La Roma dei tre allenatori in una stagione chiude a 69 punti, pur sempre sei in più dell'anno scorso, ma sarebbe meglio affermare che Claudio Ranieri conclude con 56 punti in 26 partite. La media di 2,15 porterebbe a 81 abbondanti se rispettata nell'intero campionato: il Napoli ha vinto lo scudetto a 82, però il discorso va relativizzato alle situazioni, non sempre si può tenere la stessa andatura per tutto il torneo. È comunque. innegabile - scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport - come l'allenatore abbia estratto da questo gruppo di tutto, di più, come diceva una vecchia pubblicità. E i tributi che riceve pure qui anche dagli avversari, prima e dopo l'ultima vittoria, sono meritatissimi. L'Europa La quota non basta per iscriversi alla Champions League, dove la Roma manca da sei anni, perché la Juventus non è finita a mollo in Laguna e ha chiuso con un successo. Il quinto posto tuttavia serve per iscriversi all'Europa League, il massimo degli obiettivi minimi e vedere la Lazio dietro, fuori anche dalle coppe, sarà un'altra soddisfazione per i tifosi, considerato che prima del derby di andata i giallorossi erano a 15 punti dai laziali. Nell'ultima panchina della sua carriera, il romanissimo e romanista Ranieri si gode il capolavoro di questi mesi: 49 punti nel 2025, soltanto il Barcellona è andato meglio nei campionati top.