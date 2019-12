Vacanze finite, domani si rivedrà anche Cristante

Dopo nove giorni di ferie la Roma di Fonseca torna domani ada allenarsi in vista della ripresa del campionato.E lo fa con un Cristante in più, come riporta La Gazzetta dello Sport-

Il centrocampista sembra vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, dopo l’infortunio del 20 ottobre a Genova che aveva rischiato di compromettergli la stagione. Scalpita il centrocampista che, dopo le vacanze a Curmayeur troverà una Roma collaudata e con una coppia di centrali (quella formata da Veretout e Diawara) che è dientata una delle colonne portanti della squadra.

Viste le tre competizioni in atto, Fonseca spera di ritrovare nel 2020 tutti gli infortunati. Il nuovo anno inizia con un doppio turno casalingo di campionato.: prima il Torino e poi la Juventus.