Uscita dalla Borsa: ora i Friedkin rilanciano

Un investimento importante per la famiglia Friedkin che, è bene spiegarlo con chiarezza ,varrà anche per coloro che già hanno venduto i loro titoli alla proprietà del club giallorosso. Tutto questo perché oggi, alla chiusura della Borsa, il rastrellamento di azioni è arrivato a circa il 94,1%. In generale, la controllante ha acquistato finora, da quando ha avviato l’operazione, circa 48 milioni di azioni, ne resterebbero da avere 5,9 milioni per arrivare all’obiettivo che la dirigenza si era prefissato. Così la proprietà ha avuto davanti a sé tre strade: 1) rischiare il tutto per tutto puntando sull’esito della giornata di oggi, che sarebbe stata l’ultima dell’Opa; 2) prepararsi al Piano B, cioè centrare il delisting con una nuova ricapitalizzazione da concludere a fine anno (ma cancellando il “programma fedeltà” che era abbinato); 3) rilanciare l’offerta per gli azionisti, aumentando il valore del titolo. Si è scelta questa ultima strada, proprio per non penalizzare tutti coloro che hanno dato fiducia alla scelta dei Friedkin per potenziare il club.