Un’ora di Diawara ma la Roma fa 3-3

Anche la Primavera a porte chiuse: per il big match tra Roma e Inter, c’erano soltanto gli accreditati, scrive “La Gazzetta Sportiva”. Nuno Romano e Nuno Campos, dello staff di Paulo Fonseca, venuti a seguire il ritorno in campo di Amadou Diawara dopo il problema al menisco accusato un mese e mezzo fa. Un’ora di rodaggio per il centrocampista, ma per il resto la solita Roma, capace di fare e disfare con una facilità impressionante. I giallorossi erano andati sul 2-0 grazie ai gol di Riccardi e Bianda nei primi minuti della ripresa; in 4’ i nerazzurri hanno raggiunto il pareggio grazie a Mulattieri e una goffa autorete di Parodi. Al 64’ terzo gol dei padroni di casa con Bove, prima del definitivo 3-3 con un gran gol di Agoumé.