Uno sprazzo di Joya: “Dopo il Mondiale sarà un’altra cosa”

Venticinque minuti per cancellare 35 giorni. Tanto ha dovuto aspettare Paulo Dybala prima di poter rimettere piede in campo, tanto gli è bastato per cambiare volto alla Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Fino al suo ingresso lenta, compassata e involuta, con lui frizzante ed efficace. In poche parole due squadre diverse, come detto anche da Mou. "Quanti punti in più avremmo avuto con Paulo – sospira l’allenatore della Roma a fine partita – Con lui abbiamo fatto di più in venti minuti (in realtà 35, ndr ) che in tutte le ultime partite. Ci è mancato per sei partite, per noi tante. Ora spero che possa tornare bene per la seconda parte di stagione".