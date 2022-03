Uno sponsor per Trigoria da 10 milioni per tre anni

Il mantra dei Friedkin è quello di spingere ad aumentare i ricavi

Se José Mourinho segue la sua strada sul fronte della gestione del gruppo, il mantra della famiglia Friedkin – ciò che viene richiesto a tutti i collaboratori – è quello di spingere ad aumentare i ricavi, anche in vista della formulazione del nuovo fair play finanziario che la Uefa sta mettendo a punto e che presto dovrebbe vedere la luce, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Com’è noto, il bilancio della società giallorossa resta sempre in sofferenza, nonostante i quasi 600 milioni versati dai proprietari statunitensi per la Roma, tra acquisizione e mantenimento del club. Per questo la dirigenza lavora da tempo per cercare uno sponsor a cui cedere in "naming rights" del centro sportivo di Trigoria. Le trattative con alcune importanti società internazionali stanno andando avanti e si punta a costruire un accordo triennale da circa 10 milioni. Ossigeno puro per le casse del club.