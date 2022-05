Uno di troppo al ballo per l’Europa: due posti per Mourinho, Gasperini e Italiano

Conquistare l'Europa League per i giallorossi sarebbe importante anche dal punto di vista del mercato

Per la Roma stare o meno in Europa farebbe tutta la differenza del mondo, riporta Massimo Cecchini sulla Gazzetta dello Sport. La classifica e la storia obbligano a giocare due finali: una virtuale (contro il Torino) e una effettiva (contro il Feyenoord). Se vincesse l'ultima, oltre a riportare un trofeo nella Capitale dopo 14 anni, lo Special One si assicurerebbe l'accesso all'Europa League. In caso contrario, se Fiorentina e Atalanta ottenessero i tre punti, nemmeno un pari col Torino potrebbe essere sufficiente ad evitare l'8° posto. Se arrivasse ottava e vincesse la Conference sarebbero 8 le squadre italiane in Europa la prossima stagione. Il tecnico non potrà abbondare con il turnover. Alcuni titolari sono stanchi ma come fare a rinunciare, per esempio, ad Abraham? I ricambi saranno dunque mirati. I Friedkin vogliono avere la sicurezza degli introiti europei per fare un mercato espansivo. I nomi che piacciono sono stati contattati da tempo: Dalot, Matic, Solbakken e Douglas Luiz. Fallire l'Europa sarebbe un problema.