United, Solskjaer ritrova Bailly ma preoccupa Rashford

L’attaccante sta gestendo un infortunio al piede

E mentre la Roma domani a Cagliari farà riposare ancora una volta (stavolta giustamente) molti dei titolari che giovedì giocheranno all’Old Trafford la semifinale di andata, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è curiosità per capire quali saranno invece le mosse di Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United, infatti, giocherà domani pomeriggio (ore 15 italiane) in casa del Leeds di Marcelo Bielsa e qualcuno dei titolari potrebbe riposare. "Eric Bailly è tornato e in settimana ha fatto dei buoni allenamenti – ha detto ieri Solskjaer – Rashford, invece, non si è allenato, ma spero si possa unire al gruppo già oggi". L’attaccante sta gestendo un infortunio al piede. mentre Martial e Jones continuano ad essere fuori a causa dei rispettivi infortuni.