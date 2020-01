Under o mai più. Ultima chiamata per uscire dal tunnel

“Cer ch iam o s olo un ’a la che pos sa pr en de re il pos to di Za nio lo , n ull a di più “. Pa ro la di Pa ul o Fo nseca, ch e ha ma ni fe st at o tutt a la su a pr eoc cu pa zi on e p er un a r osa s em pr e pi ù co rt a ch e lo co st ri ng e a scel te fo rz ate. Un a di qu es te ri gu arda Ce ng iz Un de r, es te rno turc o pr ot ag oni st a negl i ul timi me si di un andam en to a d ir poc o al ta le na nt e. O ggi po me ri gg io to ccher à di nu ovo a lu i gi oc ar e ti to lar e . Alla fi ne della sua prima st ag ion e la su a v al ut az ion e s ul me rc ato eu ro peo – p ia ce va sopr at tutto in Germania , al Ba ye rn in pa r tic ol ar e – è arri va ta a sf iorar e i 60 mi li oni di eu ro . Come scrive Chiara Zucchelli su ‘La Gazzetta Sportiva’, ca nce ll ata co n un colp o di sp ug na la scors a, pessim a, st a gi on e, qu es ta er a i ni zi ata nel mo do mi gl ior e, co n un go l ne lla ga ra d’ esor di o a ll ’O lim pico co nt ro il Ge noa .

È pa ss at o un gi ro ne in te ro , e di Un de r si so no qu as i pe rse le tr acce : pri ma l’ in fo rt un io c he lo ha co st rett o a qu as i du e me si di sto p, po i l’ es pl os ion e di Ni col ò Za niolo . Una nu ov a dim en si on e ch e ha av u to un im pa tt o an ch e su ll a con diz ion e p si col ogica del l’ es te r no , ch e ha pe ns at o di lasciare la Ro ma . I su oi ag en ti , ne i gi orni scor si , e ra no a M il an o p er pa rl ar e co n il Milan di un pos si bile tras fe ri me nt o, ma la Ro ma no n lo va lut a meno di 40 mi li oni , prezz o che i ro sson eri vo rr eb be ro ra gg iu ng er e c on l’ in seri me nt o di c ontr opa rt ite te cn ic he (S us o), ch e p er ò per or a no n co nv in cono Tr ig oria .