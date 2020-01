Under-Kluivert, i “piccoletti” tornano al potere

Che poi la verità è che il lavoro psicologico di Paulo Fonseca si vede eccome. Basta pensare a Cengiz Under e Justin Kluivert, due che nel derby contro la Lazio hanno lasciato il segno. Il volto più bello però – scrive Andrea Pugliese su ‘La Gazzetta dello Sport’ – è sicuramente quello del turco, che domenica ha ritrovato lo smalto migliore. Cengiz, in realtà, veniva già da due gol, ma era andato sempre a tratti. Contro la Lazio, invece, è tornato ad accelerare, a sterzare, a rendersi pericoloso ed a creare anche scompiglio e assist. Su di lui Fonseca conta tanto anche per risolvere il problema del gol degli attaccanti. Under una decina a stagione nei piedi ce l’ha. E spera di ‘sfogarsi’ da qui a maggio.

Dall’altra parte, invece, Kluivert veniva da un paio di prestazioni anonime, in cui aveva faticato tanto. Fonseca l’ha difeso e contro la Lazio, in effetti, si è visto uno Justin diverso. Adesso l’olandese non può che migliorare, soprattutto a livello di condizione. E per la partita di sabato prossimo, in casa del Sassuolo, sembra ampiamente favorito su Perotti. La squadra di De Zerbi lascia numerosi spazi agli avversari dove andare a giocare e in quegli spazi la velocità di Justin può diventare decisiva. E a tratti devastante. Under a destra e Kluivert a sinistra, i piccoletti al potere.