Under insegue una notte da star contro il futuro

Non solo Manolas e Diawara. L’asse di mercato Roma-Napoli resta caldo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ad andare in vetrina, soprattutto negli ultimi giorni, è stato Cengiz Under.

L’attaccante turco piace a Gatuso, ma il problema è la valutazione. La Roma non vuole scendere sotto i 30 milioni in contanti, il Napoli vorrebbe inserire almeno un giocatore, come Hysaj.

C’è un altro giallorosso che da tempo piace molto in casa Napoli: è Veretout. Davanti a una buona offerta la Roma potrebbe prendere in considerazione la cessione del francese, ma al momento l’ipotesi appare remota perché Fonseca lo considera un perno del centrocampo giallorosso.