Under in Turchia: alla Roma altri 3 milioni

Cengiz Under da ieri è ufficialmente un giocatore del Fenerbahçe, dove l’esterno turco ritroverà un altro ex Roma, Edin Dzeko, scrive Andrea Pugliese su la Gazzetta dello Sport. Trasferimento questo che interessa molto da vicino la Roma, perché i giallorossi quando vendettero il giocatore al Marsiglia nel 2021 si tennero il 20% sulla futura rivendita. Considerando che la cessione ai turchi dovrebbe essere di 15 milioni di euro, vuol dire che nelle casse della Roma stanno per entrare altri tre milioni, utili anche per il mercato. Stesso discorso per Zaniolo, che se dovesse passare dal Galatasaray all’Aston Villa porterebbe nelle casse romaniste circa altri 2 milioni di euro.