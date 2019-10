Under e Micki: ancora esami. Riecco Perotti

Fonseca farà di tutto per recuperarne almeno uno per la panchina, ma nella partita contro la Sampdoria Under, Mkhitaryan e Dzeko dovrebbero alzare bandiera bianca. Come riporta Chiara Zucchelli de La Gazzetta dello Sport, i primi due ieri sono stati visitati a Villa Stuart e gli esami, pur positivi, non hanno chiarito se potranno essere a disposizione per Genova. Oggi è mercoledì, finora hanno fatto sempre differenziato e con ogni probabilità a Marassi non ci saranno. Dzeko continua a rincorrere la convocazione, ma i medici gli hanno espresso parere negativo. Chi invece viaggia verso la prima panchina stagionale è Perotti che anche ieri si è allenato con i compagni. L’argentino che non gioca una partita ufficiale dallo scorso maggio, punta a a far parte del gruppo e a sentire di nuovo l’effetto della trasferta, ma non è ancora pronto per giocare. Almeno non dall’inizio.

Per il resto in questi giorni con Smalling l’allenatore portoghese ha alternato Fazio e Juan Jesus, col primo nettamente favorito per giocare dal primo minuto. A sinistra ci sarà Kolarov, a destra Florenzi o giocherà terzino oppure sarà spostato nella batteria dei trequartisti con Spinazzola al suo posto in difesa. A centrocampo ci saranno Veretout e Cristante.