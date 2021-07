Under e Lopez fumata grigia. Pinto spera di chiudere presto

Il gm romanista sta facendo una fatica immensa anche a causa di un mercato molto difficile

Anche ieri altra fumata grigia . Tiago Pinto torna da Milano senza accordi come invece era nelle sue speranze. Il gm romanista sta facendo una fatica immensa anche a causa di un mercato molto difficile. Di fumate bianche non ce n’è neanche l’ombra, come riporta La Gazzetta dello Sport .

Per Pau Lopez e Under al Marsiglia sembrava esserci un’accelerata che faceva ben sperare. Invece bisognerà attendere il fine settimana, se non l’inizio della prossima. La cessione di Under, però, potrebbe arrivare anche a titolo definitivo, per il portiere invece un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in base alle presenze.