Under è al bivio. Sarà l’uomo in più o una plusvalenza?

Queste sarebbero state settimane da dentro o fuori per Cengiz Under: il turco avrebbe dovuto dimostrare alla Roma se i dubbi degli infortuni muscolari fossero rimasti davvero alle spalle, scrive “La Gazzetta dello Sport”. Invece nell’ultimo allenamento con il Siviglia era rimasto a parte per un fastidio al quadricipite, ma adesso con la lunga inattività tutti i discorsi sul futuro sono riimandati. Se Under dovesse rimanere a fine stagione è perché avrà dato a Fonseca certezze, altrimenti sarà una scelta puramente economica: venderlo in estate dopo due stagioni con più ombre che luci potrebbe essere controproduttivo dal punto di vista del bilancio. Se invece dovesse fare bene negli ultimi impegni della stagione, la Roma potrebbe mettere a segno un’ottima plusvalenza per le casse della società: il turco ha estimatori sia in Inghilterra che in Germania. Al momento però rimane tutto fermo e neanche l’Europeo potrebbe riuscire a risollevarlo.