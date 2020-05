Under, classe top e Fonseca lo aspetta: sarà maxi cessione?

Cengiz Under ne ha viste tante a Roma. Ora è la Roma ad aspettarlo. Ad aspettarsi la sua definitiva consacrazione, una continuità di rendimento pari al talento che nessuno gli disconosce, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Pensate solo a quello che di lui ha detto recentemente Francesco Totti: “Mi ricorda Recoba per come calcia, può diventare un top player“. Fonseca lo considera un titolare, ma gli chiede di riuscire a incidere di più anche in termini realizzativi (solo tre gol). Su di lui ha messo gli occhi soprattutto l’Everton, in Italia un pensiero ce lo fa l’Atalanta, se dovesse lasciare Roma a fine stagione. E se così sarà, non è detto per colpa di un rendimento negativo. Magari avrà aiutato le casse, con la sua cessione. Non prima di aver dribblato critiche e discontinuità.