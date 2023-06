Under 16, ragazzi irresistibili: arriva un altro scudetto

Alla fine sono ancora una volta abbracci, maglie giallorosse che volano e mister Gianluca Falsini portato in trionfo, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Esattamente come un anno fa ad Ascoli, quando l’Under 16 della Roma vinse il tricolore contro il Milan. Ieri sera a San Benedetto del Tronto i ragazzini giallorossi – centrando il sesto titolo stagionale per il club – hanno fatto il bis, confermandosi campioni d’Italia grazie alla vittoria per 3-2 contro un’ottima Fiorentina, capace fino all’ultimo di mettere pressione ad Arduini e compagni. Lo scudetto dell’Under 16 è il sesto titolo stagionale conquistato dal club di Dan Friedkin. Venerdì ad Ancona era arrivato quello dell’Under 17 contro l’Inter. Ma ci sono anche la Coppa Italia Primavera e i successi del settore femminile: oltre allo scudetto e alla Supercoppa italiana della prima squadra, le ragazze della Primavera si sono confermate campionesse d’Italia. Ma non è finita qui, perché adesso tocca all’Under 17 femminile che oggi giocherà la finale del campionato contro il Milan a Senigallia.