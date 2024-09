Un’altra Roma. De Rossi punta su Koné e Hermoso, forze fresche per domare il Genoa

Due allenatori emergenti, ma anche due campioni del mondo del 2006. Daniele De Rossi e Alberto Gilardino: colleghi-rivali oggi, scrive Alesso D'Urso su La Gazzetta dello Sport, compagni e amici qualche anno fa in azzurro. Si sfideranno all'ora di pranzo in un crash-test senza confini ambientato al Ferraris, dove DDR segnò (contro la Samp) il suo ultimo gol da calciatore in maglia giallorossa. Per lui e per alcuni uomini simbolo, come Paulo Dybala e Artem Dovbyk, quello di oggi a Genova vuole essere, però, soprattutto un nuovo inizio esaltante per un'altra Roma: quella in versione 3-5-2. E se saranno poi i tanti "nazionali" o "internazionali" in rosa a decidere il match, tanto meglio. Perché dopo quella che assomiglia tanto a una falsa partenza (due pareggi e una sconfitta), il tecnico giallorosso chiede ai suoi una prestazione "mondiale", questo sì, per spo- stare l'inerzia e portare a casa i tre punti. Potendo contare, peraltro, sull'energia fresca di Mario Hermoso e Manu Koné, gli ultimi acquisti sicuri e subito titolari: il primo al centro della difesa a tre, il secondo a centrocampo, campione di regolarità. E la curiosità del popolo giallorosso si concentrerà d'altra parte proprio sulla coppia Dybala-Dovbyk, appunto, chiamata a trascinare la squadra verso il primo acuto stagionale.