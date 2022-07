Una squadra ai box. Kluivert guida gli esuberi: in 13 valgono quasi 40 milioni

Tredici giocatori ai box, che in realtà diventano 15 se si considerano anche Darboe e Carles Perez. Una squadra che, a piazzarla tutta, potrebbe portare nelle casse della Roma oltre 36 milioni. Tra i giocatori che possono/devono lasciare la Roma, il più in vista è Justin Kluivert, 23 anni, che viene da una buona stagione con il Nizza. L’olandese è valutato circa 15 milioni di euro e su di lui ci sono da un po’ i francese del Lione e gli inglesi del West Ham. Lui è chiaramente il fiore all’occhiello di questa nutrita squadra di esuberi, a cui si aggiungono poi Villar e Diawara.

Per il primo c’è in piedi una trattativa con il Monza, per un totale di dieci milioni (uno per il prestito oneroso, 7 per l’obbligo di riscatto e 2 di possibili bonus). Sul regista guineano invece ci sono state manifestazioni di interesse di Ausburg, Hertha Berlino, Galatasaray e Lecce, ma la Roma vuole almeno 5 milioni per una cessione definitiva.