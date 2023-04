Una rosa da big, il tecnico decide le partite grazie a cambi di qualità

Prima dentro quasi subito El Shaarawy a causa dell'infortunio di Gini Wijnaldum. Poi, poco prima della mezzora della ripresa, ecco Dybala ed Abraham per andare a caccia subito del gol decisivo , quello che avrebbe potuto dare la vittoria, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. A conti fatti, tre cambi decisivi, considerando che El Shaarawy e Dybala hanno poi segnato ed Abraham ha piazzato un assist. Ma. soprattutto, tre cambi che dimostrano come la rosa della Roma si sia oramai definitivamente allungata. Adesso Mourinho ha molte più scelte di prima . molte più opzioni, considerando sia i giocatori sia il loro eventuale utilizzo. E giovedì sera all'Olimpico la

partita la Roma l'ha vinta anche così, con i cambi. Insomma. sono lontanî i tempi in cui l'allenatore portoghese si lamentava delle poche scelte, del fatto di dover ricorrere spesso e volentieri ai “’bambini", come ha detto più volte in modo affettuoso riferendosi ai vari Zalewski Bove, Volpato e Tahirovic.