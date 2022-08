Una Roma Premier. Abraham, Rui, Gini, Chris e Matic: metà squadra sa già come si fa

Con Fonseca c’erano i 5 spagnoli, ora 5 protagonisti dal campionato più importante. Abituati a lottare e ai trofei, per alzare l’asticella

Con Fonseca era una Roma soprattutto spagnola , con il marchio iberico ben impresso a fuoco per la presenza dei vari Pedro, Pau Lopez, Villar, Mayoral e Perez . Tutti lentamente evaporati, tutti ufficialmente finiti altrove. La Roma di Mourinho è invece una squadra da Premier , con una scia smaccatamente british, formatasi e cresciuta nel campionato più bello del mondo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Lì sono nati alcuni suoi giocatori come Smalling e Abraham, ma lì si sono affermati anche altri del livello di Wijnaldum, Matic e Rui Patricio. Anche in questo caso cinque giocatori, come gli spagnoli di Fonseca appunto, ma con una qualità e un’esperienza neanche lontanamente paragonabili tra i due gruppi. Il tutto, appunto, sotto la sapiente mano dello stesso Mou, che nella Premier ha lasciato un segno con ben 551 partite e undici titoli complessivi.