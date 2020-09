Una Roma gigante. Kumbulla fino al 2025: così nasce una difesa di giovani colossi

È Kumbulla il primo vero colpo di Dan Friedkin. Si andrà a piazzare sul centrosinistra della difesa a tre di Fonseca, mentre dall’altra parte ci sarà Gianluca Mancini. Due colossi, in mezzo ai quali – per ora – giostra Roger Ibanez. Il che, di fatto, rende questa linea difensiva non solo una linea di giganti, ma anche la più giovane d’Italia tra quelle attualmente titolari, considerando che Mancini ha 24 anni, Ibanez 21 e Kumbulla 20 (con una media quindi di 22,7 anni), riporta La Gazzetta dello Sport

A Verona giocheranno loro tre, a meno che Fonseca non decida di confermare Cristante basso o di tornare alla difesa a quattro (del resto, già provata a Cagliari). E, nel caso giochino loro tre, sarà un esordio particolare per Kumbulla, proprio contro il suo cuore, il suo passato, quell’ovile che l’ha accolto e cresciuto. Ieri il gigante albanese è sbarcato a Roma nel pomeriggio (intorno alle 16.30), andando poi subito a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Con lui c’erano papà Nikolin, il fratello e l’agente (Gianni Vitali). “Quest’anno voglio segnare tanti gol, il primo magari già sabato a Verona”, ha detto scherzando alla fine delle visite mediche. Intanto, però, oggi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2025, poi spazio alle prime parole ufficiali in giallorosso.

Al Verona andranno circa 30 milioni così suddivisi: 5 milioni per il prestito oneroso, 18 per il riscatto obbligatorio a giugno 2021 e 7 milioni di bonus facili. Con due variabili, però: l’eventuale riscatto di Cetin a giugno prossimo da parte del Verona stesso (fissato proprio a 7 milioni) e l’inserimento di un paio di ragazzi del vivaio della Roma che dovrebbero far abbassare la parte fissa (tra questi Matteo Cancellieri, ala del 2002).L’investimento è ovviamente oneroso, considerando anche che Kumbulla di fatto ha giocato una sola stagione in prima squadra.