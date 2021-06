Una Roma di troppo. Da Under a Pau Lopez, 12 esuberi da piazzare

Nessun passo avanti per Rui Patricio e Xhaka, prima Tiago Pinto deve cedere

Ancora un giorno in più, ancora nessun segnale. Rui Patricio e Xhaka sanno di avere già in tasca un accordo con la Roma, il problema è che la Roma non riesce a trovare l’incastro giusto con i loro club, Wolverhampton e Arsenal, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E senza di quello, non si va avanti. Anche se per andare avanti Tiago Pinto avrebbe bisogno di altro. E, cioè, di vendere qualcuno dei tanti esuberi che oggi ha la Roma. Dan e Ryan Friedkin da questo punto di vista si aspettano un cambio di rotta. Il mercato attuale non è facile (anzi), ma la proprietà giallorossa si aspetta di alleggerire presto il monte ingaggi ed appesantire le casse giallorosse con soldi freschi. Da reinvestire poi nelle operazioni in entrata. Il g.m. sta trovando difficoltà a piazzare i tanti esuberi e punta sulla sponda dei procuratori, in un mercato difficile per tutti. Tra oggi e domani qualcosa potrebbe sbloccarsi con il Marsiglia, interessato a Pau Lopez e Under. Per entrambi, però, si parla di prestito con diritto di riscatto (per totali 27 milioni), che potrebbe diventare obbligo in base alle presenze. Poi, ovviamente, la speranze è che l’ottimo Europeo di Olsen porti un’offerta per il portiere svedese (che piace in Premier) di 5-6 milioni. Detto di Pastore e Nzonzi a cui potrebbe essere data la lista gratuita pur di liberarsi dei pesanti ingaggi, si punta invece ad incassare una ventina di milioni dalle cessioni di Kluivert e Florenzi. E poi c’è da piazzare anche i vari Fazio, Santon, Coric, Bianda e Diawara. Insomma, un lavoro non facile.