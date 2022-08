Una Roma di Giganti. Lotta, combattimento e gol: così Mourinho alza l’asticella

Insomma, sarà una Roma di giganti quella che andrà a caccia del ritorno in Champions League come traguardo di base di una stagione che però sta facendo sognare ad occhi aperti un po’ tutti i tifosi romanisti. Perché in campo Mourinho vuole una squadra fisica, da combattimento, che sappia vincere e lottare su ogni pallone. E per far questo, appunto, ha deciso pian piano di mettere dentro un tassello dopo l’altro. Per alzare l’asticella, non solo nella aspettative e nella qualità tecnica dei suoi giocatori, ma anche molto più semplicemente nell’altezza dei giocatori. Con un’attenzione particolare soprattutto a due reparti, la difesa e il centrocampo.