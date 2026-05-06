Una Roma di ferro: non prende mai gol e i centrali segnano

All'attacco, ma con la difesa. Sembra un paradosso ma non lo è. Nel senso che nella rincorsa attuale della Roma al quarto posto ed alla Champions League della prossima stagione uno dei punti di forza dei giallorossi è tornato ad essere proprio il reparto arretrato. Perché ha finalmente smesso di prendere gol in serie e, anzi, adesso sembra di nuovo ermetico come lo era ad inizio stagione. E perché garantisce anche un apporto fondamentale alla fase offensiva, come dimostrano anche i marcatori di Roma-Fiorentina di lunedì sera, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Eccetto infatti il 4-0 finale di Pisilli, le altre reti sono state segnate tutte da difensori: prima Mancini, poi Wesley e infine Hermoso (che, tra l'altro, aveva servito anche l'assist del 2-0 al brasiliano). Ed allora quella chea lungo è stata anche la miglior difesa d'Europa, adesso sembra essere davvero tornata ad essere ermetica come nei primi mesi di questa stagione. Dopo le 5 reti incassate a San Siro contro l'Inter nel giorno di Pasqua, i giallorossi hanno infatti subito una sola rete nelle successive 4 partite di campionato: vittoria per 3-0 con il Pisa, 1-1 con l'Ata-lanta, e nuovi successi per 2-0 a Bologna e per 4-0 con la Fiorentina in casa. Una compattezza fondamentale per dare l'assalto alla Juventus e provare a mettere la freccia sui bianconeri (i giallorossi hanno infatti lo scontro diretto a sfavore). Del resto la Roma è anche la squadra che in Serie A ha subito meno gol di tutti in casa, appena dieci in 18 partite giocate finora allo stadio Olimpico, alla media di 0,55 a partita. Un trend che, ovviamente, fa anche ben sperare per il prossimo derby, anche se poi quella è una sfida a sé dove può succedere sempre di tutto.