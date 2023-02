Una Roma all’inglese. Gol, assist, corsa: l’ultimo Abraham flirta con la Joya

Nel 2023 il centravanti è rinato, trovando il feeling con Dybala Tocca a loro far sorridere Mou

Il futuro è già domani, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. E la domanda che avvinghia l’anima dei tifosi della Roma è tanto semplice quanto invece rischia di essere complessa la risposta: basterà il ritrovato Tammy Abraham – in coppia con lo straordinario talento di Paulo Dybala – per far passare la malinconia di José Mourinho?