Una notte da Dzeko per lanciare la Roma. E Pedro ha firmato

La Roma che ricomincia e quella che guarda al futuro ha scelto la linea dell’esperienza, pur innestata dalla gioventù, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

E così la squadra di Paulo Fonseca – che ieri ha fatto una conferenza lasciando da parte ogni polemica e chiedendo solo unità – stasera contro la Sampdoria ricomincia affidandosi al suo capitano. A quell’Edin Dzeko che, a 34 anni e con una spalmatura di contratto in vista, sembra essere il presente e l’avvenire della Roma.

Ma non è solo lui il volto dell’esperienza che verrà. L’allenatore ieri ha ribadito come conti sulla permanenza di Mkhitaryan (31 anni) e Smalling (30) anche per la prossima stagione, mentre la firma di Pedro è virtualmente in cassaforte. L’attaccante spagnolo, 33 anni il prossimo 28 luglio, ha trovato l’accordo col Chelsea per continuare la stagione fino al 31 luglio. Non giocherà, quindi, le coppe europee, approfittando per prepararsi al meglio e cominciare la stagione nella Roma. Tutto questo, perché anche la parte burocratica delle firme è stata condotta già in porto, tra atti preliminari e finali, così da garantirgli un futuro a prescindere da quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Dzeko già segnato in maglia giallorossa 102 gol e con un altro staccherebbe persino un totem come Vincenzo Montella, salendo al sesto posto assoluto nella storia dei cannonieri della Roma. Ma il quarto e il quinto posto sono a portata di mano – anzi, di piede – visto che Volk è a quota 106 e Manfredini a 104. Nessuna sorpresa che agganci e sorpassi arrivino in questo scorcio di stagione, con tutte le partite che ancora restano da giocare fino ad oltre la metà di agosto (o almeno si spera). Ma Dzeko non è tipo che si accontenti, anche perché Amadei, con i suoi 111 gol, non è poi così lontano.