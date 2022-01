Una gioventù d’oro. Bajrami-Felix, chi riuscirà ad accendere Empoli-Roma?

La fantasia contro le folate offensive: che sfida tra il 22enne albanese e il 19enne ghanese

Uno inventa, rifinisce e giostra da trequartista, l’altro sprinta, sfrutta la verve dei suoi 19 anni e balla tra i ruoli di ala e seconda punta. In comune hanno che sono giovani. E già forti, anche se con alcuni difetti ovviamente da limare. Oggi, però, quei difetti li proveranno a mettere da parte per essere decisivi per la propria squadra. Nadim Bajrami vuole spingere l’Empoli ancora più su, Felix Afena provare a regalare una vittoria rassicuratrice alla Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. In un calcio che va a caccia dell’interesse dei giovani, sono proprio loro uno dei segreti di questo campionato. Bajrami compirà 23 anni il 28 febbraio, Felix è stato invece il primo 2003 a segnare un gol nella nostra Serie A. E mentre l’albanese va verso la sua consacrazione, il ghanese sta cercando di capire ancora cosa sia gli successo (fino a pochi mesi fa era ancora in Primavera, alle dipendenze di papà De Rossi). Bajrami è diventato quasi il faro della squadra di Andreazzoli, con l’Empoli che lo vuole tenere per valorizzarlo (quotazione intorno ai 15 milioni) ancora di più e infine lanciarlo la prossima estate. Lo voleva adesso Dionisi al Sassuolo, tecnico con cui si è affermato nella scorsa stagione in Serie B, sempre all’Empoli. Felix, invece, sta imparando un po’ tutto da Mourinho e gli ha messo il proprio futuro nelle mani. Tanto da rinunciare alla Coppa d’Africa per restare a Roma e continuare ad imparare dal portoghese.