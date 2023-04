Una donna in giallorosso. La Souloukou nuovo Ceo. Friedkin: “Una leader nel calcio”

La rottura con Pietro Berardi era stata troppo brusca per non avere subito una carta in mano, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed infatti la carta c'era e sembra anche di livello, con la Roma che ieri ha ufficializzato l'arrivo di Lina Souloukou, nuovo Ceo e general manager del club. La Souloukou è già a Roma, tanto che ieri ha svolto in Campidoglio il suo primo incontro ufficiale con il sindaco, Roberto Gualtieri, accompagnata da Ryan Friedkin e dal responsabile legale Lorenzo Vitali. Un incontro fissato da tempo per le "presentazioni ufficiali", a cui ha fatto seguito un simpatico siparietto (su invito dei sindaco) con i consiglieri comunali c i presidenti delle commissioni al lavoro per discutere sulla pubblica utilità dello stadio di Pietralata (venerdì il sopralluogo in zona). "Grazie per il grande lavoro che state facendo", il messaggio di Ryan, che si è espresso in italiano.