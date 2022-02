Una domenica nella “sua” Londra per il portoghese

Il tecnico è volato nella capitale inglese con la famiglia, per poi tornare in Italia con un volo di linea ieri mattina

Domenica a Londra per José Mourinho. Approfittando della partita contro il Verona giocata sabato sera, l’allenatore ha trascorso la domenica nella capitale inglese con la famiglia, per poi tornare in Italia con un volo di linea ieri mattina, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’occasione è stata buona per staccare un po’ dalle polemiche delle ultime ore: in attesa della decisione del Giudice Sportivo Mou si è rilassato con le persone a lui più care, cercando di sbollire un po’ la rabbia per tutto quello che era successo in campo. Ieri il primo allenamento della settimana in vista della partita di domenica contro lo Spezia.