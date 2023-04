Una Coppa di Joya. Dybala ora vuole anche l’Europa, e la Roma sogna

Sei anni fa, da un paio di giorni, si parlava di Paulo Dybala come del nuovo fenomeno del calcio mondiale, scrive Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport. L'11 aprile 2017 la Juve aveva battuto 3-0 il Barcellona neil’andata dei quarti di Champions e Dybala aveva segnato due splendidi gol. Si azzardavano perfino ingombranti paragoni con Leo Messi. Sei anni dopo, oggi, Paulo gioca con la Roma l'andata dei quarti di Europa League contro il Feyenoord e porta in giro per il Vecchio Continente il suo status di campione del mondo, traguardo che molti gli preconizzarono proprio dopo la doppietta al Barça e che è stato tagliato nello scorso dicembre in Qatar, dove però il suo ruolo nel trionfo dell'Argentina fu confinato al rigore, importantissimo, realizzato in finale con la Francia. E nel frattempo Dybala è stato messo alla porta dalla Juve e sedotto e abbandonato dall'Inter. La scorsa estate la Roma è stato un apparente passo indietro, ma lui ha affrontato la sfida nel modo migliore. I rimbalzi del pallone emettono i verdetti definitivi solo in primavera: è questo il momento della verità.