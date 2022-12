Una cinquina per fare la storia. Giallorosse qualificate ai quarti

Superando le austriache del St. Polten (5-0), la Roma ha conquistato con una giornata di anticipo la qualificazione ai quarti della Uefa Women Champions League: un risultato storico - ricorda 'La Gazzetta dello Sport' - per le ragazze di Alessandro Spugna, al debutto assoluto in Europa. Interrotto per pioggia al 7’, il confronto del Francioni è ripreso dopo quasi 90’ di sospensione con la Roma subito in pressing e in vantaggio al 34’ con Serturini. Le giallorosse hanno poi dilagato nel finale con Giacinti (82’), la doppietta di Giugliano (84’-86’) e, infine, Glionna (88’).