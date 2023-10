Un turno a Mou: salterà l’Inter

Espulso nel finale di Roma-Monza, Josè Mourinho è stato squalificato per una giornata, come riporta La Gazzetta dello Sport. È la seconda volta che Mou non vivrà dalla panchina la sfida alla sua ex Inter. Anche lo scorso anno lo Special One era squalificato per la gara vinta dai giallorossi a San Siro. Fuori per squalifica anche il collaboratore di Mou, Luis Nuno Da Costa Santos.