Un terzino per Mou con grinta da Premier: occhi su Wan-Bissaka

Piace il laterale del Manchester United. Ma i giallorossi seguono anche Dalot, l’altro esterno dei “Red Devils”. Pista Bereszynski

Affare in dirittura d’arrivo? Andiamoci piano, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Per chiudere il bilancio al 30 giugno nel migliore dei modi possibili, il club giallorosso dovrebbe sfruttare il prossimo mese, per poi cominciare le spese da luglio. Ovvio, però, che tante trattative siano già state impostate da tempo. Proprio per questo, si sa da mesi che la Roma cerca un terzino destro che José Mourinho possa alternare a Karsdorp , che in questa stagione è stato costretto agli straordinari anche per il mancato inserimento di Maitland-Niles.

In questo senso l’interesse del general manager Tiago Pinto per il terzino destro del Manchester United ci sta tutto. A 24 anni, infatti, il calciatore inglese di origine congolese ha qualità sufficienti per gestire entrambe le fasi del gioco. Se infatti è vero che sia un buon difensore, c’è da ricordare come la sua carriera sia iniziata da ala, quindi anche in fase di spinta sa dire la sua. La sua ultima stagione nei “red devils” è stata a luci e ombre, anche se ha accumulato un totale di 26 presenze, venticinque delle quali da titolare, senza però trovare mai la strada del gol. In ogni caso, comperare in Premier League non è mai agevole, anche perché Wan-Bissaka ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione di rinnovo a favore della società. Così si parla di una richiesta intorno ai 30 milioni, anche se la Roma sarebbe intenzionata a muoversi provando a proporre un prestito con diritto di riscatto. Occhio però a un’altra soluzione che coinvolge sempre il Manchester United. Già a gennaio, infatti, la società giallorossa aveva sondato il terreno per Diogo Dalot, 23 anni, anche lui terzino destro, ma adattabile all’occorrenza anche sull’altra fascia. Fino all’inverno, infatti, il portoghese era poco impiegato, poi però con l’arrivo di Rangnick era tornato ad avere un minutaggio importante.