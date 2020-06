Un raggio di sole a Trigoria: Nicolò scatta per il rush finale

Ieri Nicolò Zaniolo, prima di rientrare a casa e trovare davanti al portone grandi e piccini a chiedergli un autografo, ha svolto l’ultimo allenamento della settimana a Trigoria. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta Sportiva”, ha lavorato ancora a parte, oggi come il resto della squadra riposerà, ma da domani riprenderà a fare qualcosa con i compagni. Ed era quello che aspettava. Prima la parte tattica, poi alcune partitelle e infine le sedute vere e proprie. In un mese vuole tornare definitivamente a disposizione di Fonseca e non fermarsi più fino all’Europeo del prossimo anno.

La Roma, mercato permettendo, cercherà di sfruttare il suo gioiello anche per la sua immagine: la futura collaborazione con Fedez, gli sponsor, i follower che crescono sono tutti aspetti di un brand che la società intende cogliere.

La prossima settimana saranno passati esattamente cinque mesi dall’infortunio al crociato, Zaniolo non ha saltato un giorno di lavoro, ha limitato alcuni dettagli nella sua alimentazione che potevano penalizzarlo a seguito del lungo periodo di inattività, seguendo alla lettera le indicazioni che gli sono state date. Ha lavorato a casa, seguito dai fisioterapisti, sfruttando il tempo libero per potenziare la muscolatura. Adesso aspetta solo di mettersi alla prova sul campo, conscio che i prossimi mesi sarranno decisivi per la sua crescita. Crescita che lui vorrebbe completare a Roma e il club è dello stesso avviso. Soltanto in caso di estrema necessità finanziaria a Trigoria prenderanno in considerazione la sua cessione, consapevoli che sancirebbe uno strappo definitivo con la tifoseria.