Un popolo ai suoi piedi

Tocca ancora a Ciampino trasformarsi per una giornata in una sezione di Cinecittà. Due anni dopo Mourinho, l’agosto è meno afoso, appena piovoso e molto ventoso. Due anni fa era ancora pandemia, oggi è solo pandemonio. Il resto è copione già visto. Tutti presenti all’appello, inclusa la Beata Maria Vergine, la Madonna di Ciampino, la più smagata in fatto di miracoli e di apparizioni. A migliaia che non stanno nella pelle e naso all’insù. Una fumeria d’oppio a cielo aperto, di facce trasognate che sfogliano la margherita del sogno o son desto, pronte a consumare l’ennesimo sequestro di massa. Per quanto preparato, si capisce che Romelu non crede ai suoi occhi, fa fatica a decifrare il delirio. Si esalterà o si spaventerà. Forse entrambe le cose. Di sicuro, da ieri è prigioniero di questo abbraccio. Sarà lui, saranno le sue imprese o i suoi atti mancati, a decidere se sarà un re o un reietto. "Big Rom, New King of Rome", si portano intanto avanti i tifosi, nel non dubbio. Non era ancora arrivato Big Rom ed era già in ogni luogo, inclusi i muri di Roma.