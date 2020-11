Inaugurato ieri pomeriggio a Roma un murale in memoria di Gigi Proietti, scomparso lo scorso 2 novembre. Il murale è in zona Tufello, dove l’attore ha vissuto la sua infanzia, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Presenti l’assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani e il Ceo giallorosso Guido Fienga, che ha detto: “Contenti di aver omaggiato un grande tifoso della Roma e un quartiere della città“.