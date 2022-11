Un bivio per Dybala: Joya mondiale, la Roma vuole risalire per blindarne il futuro

Che Roma troverà l’attaccante argentino al suo ritorno? E in che condizioni fisiche tornerà? Al momento, pare impossibile rispondere compiutamente a entrambi i quesiti, anche se incognite di questa natura non piacciono a nessuno. Le otto ore al giorno di fisioterapia a cui Dybala si è sottoposto per cercare di non perdere l’appuntamento col Mondiale avevano un senso.

I bilanci si fanno solo a fine stagione, ma per un campione che ha un tipo di contratto come quello di Dybala è logico pensare che le conclusioni si possano trarre in due, cioè da parte della società e del giocatore stesso. Dybala, infatti, l’attaccante argentino ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per un ulteriore quarto anno in giallorosso, ma in quelle pagine c’è anche un passe partout che potrebbe portare lontano. Ovvero, una clausola di rescissione da 20 milioni utile all’argentino per liberarsi qualora la Roma non riuscisse a regalargli quella partecipazione alla Champions League che resta un suo obiettivo.