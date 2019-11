Un altro Zaniolo, mea culpa e un rilancio. Su Euro 2020

Alzi la mano chi alla sua età (20 anni) non ha commesso errori. Da giovane promettente della Primavera dell’Inter a talento più lucente del calcio italiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha parlato ieri ai microfoni di Sky: “C’è un piccolo errore che non rifarei: mi giocherei meglio le mie carte all’Europeo Under 21 lo scorso anno. Quello forse è un rimpianto che ho. Alla fine devo far capire alla gente che sono quello di quest’anno e quello dell’anno scorso, tranne quella piccola parentesi, che non sono un ragazzo cattivo, ma sono un ragazzo che ha commesso un errore e vuole imparare e basta“. Ha mostrato il primo segnale di cambiamento nelle ultime vacanze estive, quando se le è tagliate per poter subito essere a disposizione di Fonseca.